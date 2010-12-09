Нефть набирает в цене на фоне данных из США

Цены на нефть в четверг, 9 декабря, растут на фоне укрепления надежд инвесторов на нормализацию спроса на "черное золото"после позитивных недельных данных по запасам.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,84 доллара, или на 0,95% - до 89,12 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,57 доллара, или на 0,63% - до 91,34 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 3 декабря, уменьшились на 3,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 355,9 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 1,4 миллиона баррелей, переадет Bloomberg.