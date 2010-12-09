Председателем набсовета «Укртранснафты» избран Кирюшин вместо Дубины

Акционеры ОАО «Укртранснафта» на своем общем собрании избрали председателем наблюдательного совета компании заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря КИРЮШИНА, отозвав с этой должности экс-главу НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на своем общем собрании 6 декабря.

Согласно сообщению, в новый состав наблюдательного совета компании вошли еще два представителя Минтопэнерго: Олег ТЕРЛЕЦКИЙ и Константин БОРОДИН, которые возглавляют департаменты имущественных отношений и реформирования собственности и по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности соответственно.

Членами наблюдательного совета также стали четыре представителя НАК «Нафтогаз Украины»: заместитель председателя правления Евгений КОРНИЙЧУК и директора трех департаментов: юридического Валерий ВИНОКУРОВ, имущественных и корпоративных отношений Роман ЗАГОРОДНИЙ, закупки и реализации нефти и нефтепродуктов Владимир ОСТАШЕВСКИЙ.

Кроме того в наблюдательный совет вошли первый заместитель Фонда госимущества Евгений ИВАНОВ и заместитель министра экономики Александр СУХОМЛИН.

Акционеры также изменили состав ревизионной комиссии «Укртранснафты».

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций ОАО «Укртранснафта» владеет НАК «Нафтогаз Украины».