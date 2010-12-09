Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 1,7%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-ноябре 2010 года сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 10 млн. 264,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Согласно сообщению, в январе-ноябре т.г. украинские НПЗ переработали 10 млн. 141,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году поставки нефти и газового конденсата на украинские НПЗ увеличились на 5,7% по сравнению с 2008 годом – до 11 млн. 432,8 тыс. тонн. В 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.