Подготовка украинско-российских атомных проектов закончится до конца года

Работа по подготовке к реализации совместных украинско-российских проектов – строительству завода по производству ядерного топлива и достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС будет завершена до конца 2010 года.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Основные направления сотрудничества остаются неизменными: создание в Украине производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЕР-1000 по российским технологиям; согласование условий кредита и предоставления финансирования со стороны РФ для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС; оценка активов предприятий и организаций Украины и России, которые планируются к интеграции», – сказал он.

При этом министр добавил, что «вся подготовительная работа по этим направлениям должна быть завершенная до конца текущего года».

Он также подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно и украинской, и российской сторонам. «Сотрудничаем сугубо на паритетных принципах», – отметил Ю.БОЙКО.