НКРЭ повысила тариф «Укрэнерго» на 2011 год на 4,98%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2011 год на 4,98% - до 2,088 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозных объемов передачи электроэнергии в 2011 году на уровне 133,1 млрд. кВт/ч (прогнозные объемы передачи 2010 года - 128,49 млрд. кВт/ч).

Регулятор также утвердил поквартальные уровни тарифов «Укрэнерго»: первый квартал – 1,814 коп. за кВт/ч, второй квартал - 2,523 коп. за кВт/ч, третий квартал – 2,170 коп. за кВт/ч, четвертый квартал - 1,936 коп. за кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, 25 июня т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила среднегодовой тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными электросетями, включая плату за централизованное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины, на 4,08% - до 1,989 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.