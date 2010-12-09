Суд подтвердил отмену выдачи «Нафтогазу» лицензии на пользование Сахалинским месторождением

Киевский апелляционный административный суд своим определением от 1 декабря т.г. оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» на постановление Окружного административного суда от 13 июля т.г. по делу по иску ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» к Кабмину.

Об этом сказано в определении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабмина и НАК «Нафтогаз Украины» на постановление Окружного административного суда от 13 июля т.г. по делу по иску ЗАО «Укрнефтебурение» к Кабмину, которым было признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета Министров Украины №316-р от 2 марта 2010 года «О предоставлении специальных разрешений на пользование недрами» в части обязательства Министерства охраны окружающей природной среды Украины выдать 3 марта 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» специальное разрешение на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области с целью добычи углеводородов.

Кроме того, суд решил, что ЗАО «Укрнефтебурение» имеет приоритетные права на пользование недрами Сахалинского месторождения.

Напомним, споры за право разрабатывать Сахалинское месторождение ведутся последние несколько лет.

В 2004 году Госкомитет по природным ресурсам лишил лицензии на разработку тогдашнего партнера ЗАО «Девон» – ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины» – и передал ее ЗАО «Укрнефтебурение».

Позже компания «Девон» пыталась вернуть лицензию в судебном порядке.

В марте 2010 года Кабмин поручил Минприроды выдать лицензию на разработку месторождения НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Сахалинское месторождение является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые имеют цель получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.

ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» в 2004 году пыталось установить контроль над месторождением, получив спецразрешение. Однако в результате принятия постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 11.08.2005 г. контроль над ним был восстановлен за предыдущим пользователем ДП «Полтавнефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

В то же время, ОАО «Укрнафта» как профильное предприятие, имеющее необходимую инфраструктуру на указанном месторождении, неоднократно обращалось в Кабинет Министров Украины и заинтересованные министерства и ведомства с предложением выставить спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения на аукцион и уплатить по его результатам около 300 млн. грн. в государственный бюджет, поскольку существующие недропользователи НАК «Надра Украины» и ДП «Полтавнефтегазгеология» около 20 лет не могут завершить геологическое изучение Сахалинского месторождения вследствие нехватки материальных и финансовых ресурсов. Однако по причинам возможной личной заинтересованности определенных лиц аукционы не были объявлены.