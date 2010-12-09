Тимошенко передала письма в МВФ

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО передала в миссию Международного валютного фонда в Украине письма с просьбой направить в Украину мониторинговую группу для оценки сделки относительно компенсации "РосУкрЭнерго", которая может изъять из бюджета Украины 5,4 млрд. дол.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, письма адресованы каждому из 24 членов совета директоров Международного валютного фонда, а также директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ.

В письме Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила МВФ за сотрудничество, особенно во время финансового кризиса 2008-2009 гг., и отметила, что это сотрудничество важно для проведения настоящих реформ в Украине и оздоровления государственных финансов.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что украинское и международное сообщества хорошо проинформированы о деятельности компании "РосУкрЭнерго" и ее учредителей, и заявила, что украинское общество рассчитывает на объективную реакцию и профессиональные действия Совета директоров МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила миссии МВФ перед тем, как принимать решение об очередной финансовой помощи, отправить в Украину специальную мониторинговую группу, “которая разберется с каждым шагом коррупционной сделки, в которой фигурирует власть и "РосУкрЭнерго".

Также Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ предусмотреть пункт о "добровольном отказе представителей украинской власти от финансирования коррупционной сделки, связанной с "РосУкрЭнерго".

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа как компенсацию за нарушение условий контракта.

В то же время РУЭ требовала от НАК возместить ущерб в денежной форме. Сумма требований составляла около 5,4 млрд. дол.

29 ноября пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что госхолдинг и RosUkrEnergo полностью урегулировали вопрос снабжения газа.

В частности, согласно подписанным документам во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в г. Стокгольме (Швеция), «Нафтогаз Украины» осуществит возврат компании 12,1 млрд. куб. м газа. В свою очередь RosUkrEnergo погасит задолженность перед «Нафтогазом» в сумме 1,7 млрд. дол. США.

7 декабря «РосУкрЭнерго» перечислила НАК 1,7 млрд. дол. своего долга за газ перед госхолдингом.