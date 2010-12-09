Кабмин одобрил концепцию Ядерного кодекса Украины

Кабинет министров Украины своим распоряжением №2208-р от 8 декабря т.г. одобрил концепцию Ядерного кодекса Украины.

Документ обнародован на сайте правительства.

В документе отмечается, что необходимо решение проблемы, которая заключается в несовершенстве законодательных актов в сфере использования ядерной энергии, что вызвано отсутствием систематизированного, унифицированного подхода к их разработке. Существует также необходимость последующего усовершенствования законодательства в сфере использования ядерной энергии с учетом международных обязательств Украины и его адаптации к законодательству Европейского Союза в соответствии со статьей 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими содружествами и их государствами-членами, подписанной 14 июня 1994 года.

Правительство отмечает, что возможны два варианта разработки проекта Ядерного кодекса для упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и устранения устаревших норм.

Согласно первому варианту, в едином законодательном акте планируется совместить действующие положения законодательства в сфере использования ядерной энергии, которые эффективно регулируют соответствующие отношения и не утратили своей актуальности. Такой вариант не будет нуждаться в последующем пересмотре значительного количества актов законодательства.

Второй вариант предусматривает обстоятельную проработку действующих положений законодательства в сфере использования ядерной энергии и внесение в него существенных изменений.