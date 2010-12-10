Эксперт: отмена Россией пошлины на нефть для Беларуси может осложнить аверс «Одесса-Броды»

Отмена Россией экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты для Беларуси может поставить под сомнение целесообразность импорта венесуэльской нефти в Беларусь и, как следствие, осложнить использование в аверсном направлении нефтепровода «Одесса-Броды».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«В таком случае соглашение с Венесуэлой и финансирование белорусской стороной экспериментального испытания маршрута «Одесса-Мозырь» можно будет считать ценой аргументов, которые стали причиной того, что российская сторона пошла на уступки в двусторонних спорах с Беларусью, которые возникли в прошлом году после установления Россией экспортной пошлины на нефть для белорусских НПЗ», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что сейчас, когда Россия сняла таможенные ограничения и с Венесуэлой подписан договор о поставке 30 млн. тонн нефти, а также экспериментально подтвержден маршрут «Одесса-Мозырь», у Беларуси появились все условия для реальной диверсификации поставок нефти на тендерной основе.

Сейчас Минск может выбирать то, что ему наиболее выгодно, и влиять на ценовые предложения, считает эксперт.

«Благодаря хорошим отношениям официального Минска и Каракаса в белорусско-венесуэльском соглашении прогнозируемые объемы ежегодных поставок 10 млн. тонн нефти могут быть существенно уменьшены. Это, в свою очередь, может поставить под сомнение рентабельность проекта по аверсному использованию нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти в Беларусь», - заявил эксперт.

Напомним, Украина и Беларусь заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.

23 ноября т.г. ОАО «Укртранснафта» завершило транспортировку партии нефти объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса—Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

9 декабря Россия приняла решение об отмене взимания таможенной пошлины на российскую нефть, поставляемую в Беларусь, что позволит Беларуси получить выгоду в размере почти 4 млрд. долл.

Решение об отмене пошлины может вступить в силу с 1 января 2011 года.