Котировки фьючерсов на нефть выросли на фоне подорожания бензина

Котировки фьючерсов на сырую нефть в четверг выросли на фоне лучших, чем ожидалось, данных по числу заявок на пособие по безработице в США и на фоне подорожания бензина, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 9 центов, или 0,1%, – до 88,37 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 31 цент, или 0,3%, –до 91,08 доллара за баррель.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число заявок на пособие по безработице на неделе 28 ноября – 4 декабря сократилось на 17 тыс. – до 421 тыс. Экономисты прогнозировали снижение на 13 тыс.

Фьючерсы на бензин в четверг резко выросли в цене после того, как на принадлежащем компании Hess Corp. нефтеперерабатывающем заводе было остановлено ключевое подразделение по производству бензина в связи с незапланированным ремонтом.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 3,59 цента, или 1,6%, – до 2,3405 доллара за галлон.

Ожидается, что остановка производственных мощностей продлится 10-14 дней, сообщает источник, знакомый с деятельностью завода.

Устойчивый доллар США, вероятно, предотвратил более драматичные колебания цен на сырую нефть. Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, на момент написания статьи составлял 80,077 против 79,678. Более сильный доллар, как правило, оказывает давление на стоимость нефти, делая ее более дорогой для держателей других валют.

Кроме того, трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится в субботу в Эквадоре. Участники рынка будут внимательно следить за любыми заявлениями на этой встрече, хотя ожидается, что ОПЕК оставит квоты на нефтедобычу без изменений. На долю стран ОПЕК приходится примерно треть всей мировой нефтедобычи.

Участники рынка также продолжают опасаться перспектив повышения процентной ставки в Китае, которое может произойти на этих выходных. Любые признаки замедления роста экономики Китая, являющегося вторым в мире потребителем нефти, скорее всего, будут сочтены неблагоприятными для цен на нефть.

Январские фьючерсы на топочный мазут выросли на 0,61 цента, или 0,3%, – до 2,4668 доллара за галлон.