ГлавКРУ в ходе проверки «Укртранснафты» выявило нарушений на 80 млн. грн.

Главное контрольно-ревизионное управление в результате проверки «Укртранснафты» выявило финансовых нарушений на сумму около 80 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

«Где-то около 80 млн. грн. потерь госбюджета, убытков и финансовых нарушений», – сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, осуществление проверки «Укртранснафты» и допуск на объект ревизоров стало возможным только после соответствующего вмешательства премьер-министра Украины и министра топлива и энергетики.

По словам П.АНДРЕЕВА, на сегодня имеется немало фактов, когда ревизоров КРУ не допускали на объекты проверки. В частности, такие случаи зафиксированы в структурах, подведомственных Министерству транспорта и связи Украины (Одесский морской торговый порт), Министерству угольной промышленности.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций ОАО «Укртранснафта» владеет НАК «Нафтогаз Украины».