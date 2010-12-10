Сбербанк России рассмотрит вопрос выделения кредита Энергоатому

«Сбербанк России» 25 декабря намерен рассмотреть вопрос выделения НАЭК "Энергоатом" кредита в объеме 1 млрд долл на первоочередные мероприятия по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кузнецовске (РФ) сообщил президент "Энергоатома" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, вопрос выделения кредита будет рассмотрен кредитным комитетом банка. При этом НАЭК уже предоставил банку все необходимые документы для принятия решения по кредитному соглашению. Средства займа планируется направить на финансирование работ по изготовлению оборудования с длительным циклом изготовления, в т.ч., и реакторных установок.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также сообщил, что в проекте госбюджета 2011 года уже предусмотрено предоставление соответствующих госгарантий для привлечения указанного кредитного ресурса.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Ранее, 18 мая т.г., председатель правления «Сбербанка России» Герман ГРЕФ сообщил, что банк намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.