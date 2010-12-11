Путин с удовольствием откажется от "Южного потока", если украинцы отдадут нам трубу - российский эксперт

Украинское правительство готово заключить договор об объединении "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" уже в начале следующего года, считает генеральный директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе международной конференции "Трансатлантический консенсус относительно России" в университете Джона Хопкинса в Вашингтоне.

«Главная цель проекта "Южный поток" - это давление на Украину. ПУТИН с удовольствием откажется от "Южного потока", как только украинцы отдадут нам трубу", - считает К.СИМОНОВ. "Южный поток" - нереальный и экономически невыгоден России, добавил эксперт.

"Я общаюсь с украинскими высокопоставленными должностными лицами, и если раньше они не хотели говорить о поглощении «Нафтогаза», то сейчас они уже готовы подписать договор о слиянии. Украина не имеет другого выбора, кроме как принять условия России, которая, к тому же, может модернизировать украинскую газотранспортную систему. Евросоюз не будет принимать участия в модернизации украинской ГТС, поскольку не имеет гарантий, что Россия будет прокачивать газ по этой ГТС», - считает российский эксперт.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по евроинтеграции Борис ТАРАСЮК заявил на конференции, что альтернативой является создание газотранспортного консорциума между Украиной, ЕС и Россией.

По его словам, летом Верховная Рада приняла закон о рынке газа, что было ключевым условием Евросоюза для создания консорциума. Участие ЕС внедрит более прозрачные правила игры на газовом рынке Украины, считает Б.ТАРАСЮК.