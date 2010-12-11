Болгария не будет выставлять Украине претензии за недопоставку газа в 2009 году

Болгария не будет выставлять Украине претензии за недопоставку газа во время газового кризиса в январе 2009 года.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр экономики, энергетики и туризма Республики Болгария Трайчо ТРАЙКОВ.

«Все претензии за недопоставки газа в начале 2009-го мы оставили при себе. Потому что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» постоянно кивали друг на друга… Сегодня мы строим новые отношения в газовом бизнесе - прозрачные и понятные, предусматривающие четкую процедуру ответственности сторон», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ в феврале 2009 года заявлял о намерении потребовать у российского «Газпрома» компенсацию за газ, который не был поставлен в страну. Болгария оценивала ущерб от недопоставок российского газа в 250 млн. евро.

Gоставки российского газа на Балканы прекратились 6 января 2009 года в разгар очередного украинско-российского газового конфликта.

Транзит возобновился 20 января после достижения договоренностей между премьерами России и Украины и подписания соглашений между газовыми компаниями двух стран.