МЧС с 2011 года планирует увеличить туристический поток в Чернобыльскую зону

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины планирует с 2011 года увеличить туристический поток в Чернобыльскую зону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА сообщил журналистам во время посещения Чернобыльской зоны вместе с председателем Группы развития Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Гелен КЛАРК.

Отвечая на вопрос журналистов, целесообразно ли организовывать туристический маршрут в зону, она отметила, что появление туристов в Чернобыльской зоне – это, прежде всего, возможность услышать важную историю о Чернобыльской катастрофе.

По словам Г.КЛАРК, эта история демонстрирует важность безопасности атомных объектов.

«Даже если это очень грустная история, такая привлекательность может формировать определенный экономический потенциал», - сказал Х.КЛАРК.

В свою очередь, В.БАЛОГА отметил, что территория Чернобыльской зоны должна быть открытой для туристов. В связи с этим он сообщил, что министерство проводит значительную работу и до конца года планирует доложить о ее результатах, чтобы «в январе эти посещения сделать систематическими и системными».