Балога: новый конфайнмент на ЧАЭС будет построен в 2015 году

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА убежден, что новый конфайнмент на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС будет построен в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время посещения Чернобыльской зоны вместе с председателем Группы развития Организации Объединенных Наций, администратором Программы развития ООН Гелен КЛАРК.

Он отметил, что строительство нового укрытия над 4-м энергоблоком является проблемой не только Украины, а всего международного сообщества. Министр отметил, что этот вопрос в который раз будет рассматриваться на международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине Чернобыльской трагедии, которая состоится в апреле 2011 года.

В.БАЛОГА напомнил, что за сбор средств на строительство безопасного конфайнмента отвечают страны «Большой восьмерки» и Европейская комиссия. При этом министр выразил уверенность, что новый конфайнмент будет построен в 2015 году.

В свою очередь, Г.КЛАРК отметила продолжение диалога между правительством Украины и международными партнерами по финансированию объектов в Чернобыле. По ее словам, Украина может быть уверена, что ООН и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку проекту по строительству конфайнмента на четвертом энергоблоке АЭС.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2010 г. первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что окончательная стоимость строительства нового безопасного конфаймента над объектом «Укрытие» на четвертом энергоблоке ЧАЭС составляет 870 млн. евро. По его словам, увеличение стоимости объекта из 505 млн. долларов в 2004 году до 870 млн. евро произошло из-за повышения требований к его безопасности.

В апреле 2011 года в Киеве планируется собрать всех доноров проекта и провести специальную конференцию по строительству конфайнмента на ЧАЭС.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. дол., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.