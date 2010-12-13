Нефть подешевела на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в Китае

Котировки фьючерсов на нефть снизились в пятницу, 10 декабря, после решения Китая ужесточить резервные требования к банкам. На рынке сохранялись опасения относительно того, что за этим может последовать повышение процентной ставки, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 58 центов, или на 0,7%, до 87,79 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели по итогам торгов на 51 цент, или на 0,6%, до 90,48 доллара за баррель.

Стремясь охладить свою быстрорастущую экономику, Китай в пятницу повысил резервные требования к банкам в третий раз за месяц. Решение Китая повысить резервные требования считается менее жесткой формой ужесточения денежно-кредитной политики, чем повышение процентной ставки. Однако на рынке опасались того, что Народный банк Китая может повысить процентные ставки на выходных после данных по инфляции.

Международное экономическое агентство (МЭА) предупредило в пятницу в своем ежемесячном отчете, что китайской экономике угрожает перегрев. Инфляция в Китае "постепенно растет", заявили в МЭА, предупредив о том, что резкий рост мирового спроса на нефть, наблюдавшийся в 2010 году на фоне экономического роста в Китае, вероятно, сменится более сдержанным ростом в следующем году.

Однако многие аналитики считают, что восстановление мировой экономики по-прежнему оказывает поддержку ценам на нефть в более долгосрочной перспективе, так как экономический рост в развивающихся странах продолжается, а объем свободных мощностей уменьшается. Аналитики по сырьевым рынкам из Morgan Stanley в пятницу предположили, что цены на нефть в среднем будут составлять 100 долларов за баррель в 2011 году и 105 долларов за баррель в 2012 году.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 3,12 цента, или на 1,3%, до 2,3093 доллара за галлон. Падение цен на бензин произошло через день после того, как временная остановка работы ключевого нефтеперерабатывающего завода компании Hovensa в Сент-Круа привела к их резкому росту.

Январские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 0,93 цента - до 2,4575 доллара за галлон.