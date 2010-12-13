Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) и правительство Украины договорились еще на три месяца продлить срок приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде с целью подписания мирового соглашения.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prуckerchenska, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что компания удовлетворена переговорным процессом.

«Мы удовлетворены переговорным процессом. Переговоры проходят в конструктивной и деловой атмосфере. Тем не менее, мы решили, что необходимо больше времени для соблюдения всех формальностей и прояснения всех деталей будущего мирового соглашения. Надеюсь, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.