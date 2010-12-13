Добыча угля в Украине увеличилась на 3,8%

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2010 г. увеличили добычу угля на 3,8%, или 2,519 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., – до 68,474 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 7,1%, или 1,665 млн. тонн, – до 21,960 млн. тонн, энергетического – выросла на 9,9%, или 4,184 млн. тонн, – до 46,513 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-ноябре т.г. добыли 34,882 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 6,826 млн. тонн (меньше на 18,1%, или 1,508 млн. тонн), энергетического – 28,056 млн. тонн (больше на 4,7%, или 1,265 млн. тонн).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Ранее Минуглепром прогнозировал, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.