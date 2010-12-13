МЧС объединит госпредприятия зоны отчуждения в 3 централизованных ГСП

Министерство по чрезвычайным ситуациям решило реорганизовать государственные предприятия, функционирующие в зоне отчуждения, объединив их в 3 централизованных предприятия: государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльский спецкомбинат», ГСП «Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», а также ГСП «Управление капитального строительства зоны отчуждения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (департамент реорганизован в Государственное агентство по управлению зоной отчуждения) Дмитрий БОБРО.

По его словам, в частности, в ГСП «Чернобыльский спецкомбинат», которое будет курировать общие вопросы, связанные с обслуживанием и обеспечением зоны отчуждения, войдут ГП «Чернобыль-сервис», ГСП «Чернобыльводэксплуатация», ГП «Специализированная строительная компания», ГСП «Чернобыльская пуща», а также ГСП «РУЗОД».

ГСП «Управление капитального строительства зоны отчуждения», которое получит статус основного заказчика по чернобыльским проектам, войдут действующие ГП «Управление капитального строительства» и строительные подразделения ГСП «Техноцентр».

К ГСП «Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», функцией которого в будущем станет обращение с РАО с действующих украинских АЭС, частично будет присоединено ликвидируемое ГП «Комплекс», а именно подразделения, занимавшиеся эксплуатацией пунктов хранения и временной локализацией РАО, а также ликвидируемое предприятие «Техноцентр».

Д.БОБРО предположил, что юридическая реорганизация предприятий может быть завершена до марта 2011 года, окончательно процесс реорганизации с учетом необходимости соблюдения законодательства, регулирующего трудовые отношения, может быть завершен в течение года.

Он также отметил, что цель реорганизации – оптимизация расходов на обслуживание зоны отчуждения. По оценкам департамента, реорганизация позволит экономить от 5-6 млн. грн. бюджетных средств ежегодно.

Чиновник также уточнил, что в ходе реорганизации будет уволено до 7% от общего числа персонала, работающего в настоящее время на предприятиях в зоне отчуждения (около 2,5 тыс. сотрудников).