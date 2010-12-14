Котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли из-за решения ОПЕК

Котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на выходных приняла решение оставить квоты на добычу нефти без изменений, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 82 цента, или на 0,9%, до 88,61 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки фьючерсов выросли к 90 долларам за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 71 цент до 91,19 доллара за баррель.

В ходе встречи министров нефтедобывающей отрасли стран-членов организации в столице Эквадора, Кито, было принято решение оставить объем нефтедобычи на текущем уровне, 24,85 млн баррелей в день, хотя картель в действительности производит выше этого уровня, ближе к 29 млн баррелей в день. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что рынок находится в равновесии, а другие представители в ходе встречи сказали, что цены на нефть, выражаемые трехзначной цифрой, не заставят ОПЕК действовать, пока запасы не продемонстрируют резкие снижения.

В то время как цены на нефть находятся около двухлетних максимумов, выжидательный подход ОПЕК к повышению производства нефти породил опасения относительно того, что восстановление экономики в США и все еще растущий спрос в Китае могут скоро подтолкнуть цены на нефть до трехзначных цифр. Картель не планирует снова проводить заседание до июня.

Цены на нефть также получили поддержку от роста котировок акций и ослабления доллара. Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи торговался с повышением на 67 пунктов, на уровне 11478. Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 1,4%, по 1,3413. Снижение доллара обычно оказывает поддержку ценам на нефть, делая ее дешевле для держателей других валют.

Рынки поприветствовали решение Китая на выходных сохранить процентные ставки без изменений, несмотря на рост инфляции. Инвесторы с облегчением восприняли то, что страна не приняла дополнительных мер для замедления экономического роста, несмотря на то, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 5,1%, что стало самым значительным ростом с июля 2008 года.

Тем не менее, после роста до максимума 89,49 в понедельник фьючерсы утратили некоторую часть завоеванных позиций из-за опасений относительно того, что Китаю все еще потребуется принять меры для приведения экономического роста в соответствие со своими целями.

Китай, второй крупнейший потребитель нефти в мире, увеличил импорт дизельного топлива в последние месяцы. В то время как экономика все еще продолжает активно расти, аналитики говорят, что спрос на нефть со стороны Китая продолжит поддерживать рост цен на нефть.

Ожидается, что данные Министерства энергетики США по запасам нефти, которые выйдут в среду, продолжат демонстрировать снижение, наблюдаемое в последнее время. Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти снизятся на 2,7 млн баррелей, запасы бензина вырастут на 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократятся на 300 000 баррелей.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 0,91 цента до 2,3184 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,77 цента до 2,4652 доллара за галлон.