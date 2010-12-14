Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине сократился на 3%

Общий баланс светлых нефтепродуктов в Украине (совокупность производства, импорта и экспорта) в январе-ноябре т.г. составил 8,7 млн. тонн, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2009 года (8,94 млн. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

В сообщении отмечается, что баланс бензина в январе-ноябре т.г. составил 4,17 млн. тонн (-5%), баланс дизтоплива – 4,53 млн. тонн (-1%).

По данным Консалтинговой группы "А-95", баланс светлых нефтепродуктов в Украине в ноябре 2010 г. составил 804,74 тыс. тонн, что на 14% меньше показателя ноября 2009 г. (940,29 тыс. тонн).

Так, баланс бензинов в ноябре 2010 г. составил 445,58 тыс. тонн, что на 4% больше показателя ноября 2009 г. В частности, импорт этого ресурса в ноябре т.г. составил 295,6 тыс. тонн (без учета нефтепродуктов производства ПАО «Укртатнафта»), что в 2,3 раза больше, чем в ноябре прошлого года. Производство бензинов сократилось на 40% (207,15 тыс. тонн), экспорт вырос на 21% – до 57,2 тыс. тонн.

Баланс дизельного топлива в ноябре 2010 г. составил 359,16 тыс. тонн, что на 30% меньше, чем в ноябре 2009 г. В частности, производство ДТ составило 242,7 тыс. тонн (-36%), а импорт – 195,86 тыс. тонн (-1%). Экспорт дизтоплива увеличился на 18% (до 79,39 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов, издает журнал для автомобилистов «А-95».