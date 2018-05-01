Последствия катастрофы на ЧАЭС - удастся ли законом "дезактивировать" территории?

Принято считать, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС радиационному загрязнению подверглись более 8% общей площади территории Украины что составляет более 53,5 тысяч квадратных километров. Правда, они разделены на 4 зоны в зависимости от степени загрязнения, но масштабы все равно ужасают. Если с первыми двумя зонами все более менее понятно, то, наименее пострадавшая от радиации, 4-я зона и в меньшей мере 3-я были изначально определены довольно спорным методом. 4-я зона вплотную примыкает к Киеву и в 1299 населенных пунктах, которые к ней отнесены, проживает около 1,7 млн. человек. Не единожды эксперты говорили о том, что четко следуя критериям определения 4-й зоны, в нее следовало бы загнать половину Украины, включая столицу. Естественно, что при этом они требовали пересмотра «чернобыльского» законодательства и радикального уменьшения площади территорий, относящихся к радиационно загрязненным. Если раньше это не удавалось сделать, из-за боязни власти лишний раз спровоцировать недовольство электората, то двухгодичная передышка между выборами наконец дает такую возможность. Важно только, чтобы новые «ликвидаторы» не перегнули палку в своем желании сэкономить бюджетные средства и не «зачистили» все без разбору вплоть до зоны отчуждения.

Заниженный порог или "Українці - горда нація - їм до лямпи радіація"?

О том, что власть попытается подретушировать в сознании украинцев все, что так или иначе связано с Чернобыльской трагедией, стало понятно после... обнародования плодов админреформы. Слова "Чернобыльская катастрофа" как-то незаметно в процессе реорганизаций "выпали" из названия министерства. Если еще совсем недавно соответствующие вопросы решались Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (выделено ред.), то сейчас, обязанности "распылены" на госорганы рангом пониже. Частично они отнесены к ведению структуры в составе Министерства чрезвычайных ситуаций - Государственному агентству по вопросам управления зоной отчуждения. Частично (вопрос выплат и соцзащиты) - будет находиться в ведении "социального" министерства.

"Фишка" в другом - в общество стала настойчиво проводиться мысль о том, что "чернобыльская катастрофа" стала достоянием прошлого, что все это было "давно и неправда" (в том смысле, что все страшное уже позади), а значит пора перестать шарахаться от слов "зона отчуждения" - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя, ни для стронция-90, ни для цезия-137, выброшенных в атмосферу и на наши головы тогда, в 1986 году, до сих пор не наступил даже период полураспада (29 и 30 лет соответственно). Да, конечно, десятилетия идут, и в том же Киеве уже много-много лет не моют ежедневно улицы из поливальных машин, не собирают в громадные полиэтиленовые пакеты опавшие по осени листья, дабы вывезти их за пределы столицы и "захоронить" в спецместах, чтобы не "фонили", давно не пекут специальные ярко-морковные "каротиновые" батоны со спецдобавками, давно уже родители не запрещают детям "тащить в дом радиацию" - т.е. собирать гербарии и прочие природные интересности.... И разве что наливая в гранчаки красное вино, переживший Чернобыль народ иногда по привычке приговаривает "ну, от радиации" или на базаре хозяйка, покупая картошку-капусту переспросит "звідкіля Ви привезли" с тем особым смыслом, с которым спрашивали об этом киевские хозяйки в 1986 году... Вряд ли пришедшие сейчас к власти знают или помнят эти "картинки о Чернобыле", вытравленные в народной памяти. Но при проведении любых радикальных реформ им придется учитывать в том числе и то, ЧТО и КАК помнит и думает об этом "пересічний громадянин". Слишком уж много людей (или, чтобы властям было более понятно - большой пласт электората) более или менее крепко "зацепила" чернобыльская беда и любые реформы взбудорожат все то, что уже улеглось и сложилось... Придется учитывать и понятное недоверие и неприятие властных инициатив, то что в общественном сознании накрепко увязались словосочатения "Чернобыльская авария" и "власть - лжет". Еще тогда, 24 года назад, "украинский советский народ" на примере Чернобыльской катастрофы "поймал" власть на вранье и замалчивании фактов в ущерб здоровью людей: с ТВ и радио слышали одно, видели и чувствовали - другое...

Напомним, что согласно закону Украины «О правовом режиме территорий, которые подверглись радиационному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», принятому Верховной Радой, тогда еще УССР, в 1991 году, зоны радиоактивного загрязнения разделены на четыре типа:

* 1-я зона отчуждения - это территория, из которой проведена эвакуация население в 1986 году;

* 2-я зона безусловного (обязательного) отселения — это территория, которая испытала интенсивное загрязнение долгоживущими радионуклидами;

* 3-я зона зона гарантированного добровольного отселения - территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить 0,1 бэр за год сверх дозы, которую он получал в доаварийный период.

* 4-я зона усиленного радиоэкологического контроля - это территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, при условии, что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека превышает 0,05 бэр за год сверх дозы, которую он получала в доаварийный период.

Именно последней, 4-ой зоной, общая площадь которой составляет на сегодня около 22 тыс. кв. км, и решили вплотную заняться эксперты Национального института стратегических исследований Украины проведя 9 декабря круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие территорий, пострадавших в следствии аварии на ЧАЭС». Активность НИСИ полностью вписалась в рамки реализации положений указа Президента Украины Виктора Януковича «О мероприятиях, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы», подписанного 11 октября этого года.

Не претендуя на глубокое знание вопроса все же попробуем разобраться в том, что же так раздражает отдельных специалистов в методике определения степени загрязнения территорий, отнесенных к 4-й зоне. В экспертном сообществе существует расхожее мнение о том, что минимальный порог радиационного облучения, установленный для внесения территории в состав 4-й зоны неоправдано занижен. По их мнению от 0,05 за год сверх дозы, которую житель загрязненной территории получал до аварии на ЧАЭС, это совершенно несущественная для здоровья человека величина. Свою позицию они обосновывают тем, что согласно еще советской статистике в течении 70-ти лет жизни украинец в среднем получает около 35-40 бэр, которые попадают в его организм из окружающей среды. Если же умножить минимальные для 4-й зоны 0,05 бэр на 70 лет, то окажется, что к усредненному показателю добавляется всего 3,5 бэр. При этом, еще в 1991 году было установлено, что только превышение облучения в 7 бэр за 70 лет жизни дополнительно к средней дозе радиации, получаемой в течении жизни, требует специальных мер по защите организма человека. Еще в апреле 2008 года тогдашний министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир Шандра заявил, что значительное количество населенных пунктов, которые находятся в чернобыльской зоне радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни. «В 2007 году в этих областях Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществило дозиметрическую паспортизацию 2163 населенных пунктов, 332 из которых уже сегодня можно выводить из категории радиоактивно загрязненных, а 431 - переводить в более низкую категорию», - сообщил министр.

Местное самоуправление обвиняют в отсутствии чувства меры

Сейчас в Украине фактически уживаются два подхода к измерению степени радиационного загрязнения территорй. Первый предусматривает отбор проб почвы и воды для замера их загрязненности изотопами цезия, стронция или плутония. Второй подход — это так называемая дозиметрическая паспортизация, которая предполагает определение индивидуальной дозы радоактивного облучения для отдельных граждан, прожывающих на той ли иной территории. Как видим, разница в подходах видна даже дилетантам, ведь понятно, что далеко не всегда доза радиации, которую получает человек, напрямую зависит от степени загрязнения почвы или воды, в регионе его проживания.

Заведующий сектора радиационной безопасности и вопросов Чернобыльской АЭС Департамен энергетической и ядерной безопасности Аппарата СНБОУ Олег Насвит в ходе круглого стола в НИСИ высказался за скорейший переход в Украине исключительно к доз паспортизации, как критерию оценки радиационной загрязненности территорий. «В 2006 году Национальная комиссия радиационной защиты Украины (НКРЗУ) при Верховной Раде Украины приняла обоснованное решение о переходе к дозовому критерию размежевания зон загрязнения. Но, к сожалению, при принятии этого решения были допущены процедурные ошибки, которые не позволили провести его через Парламент. В этой связи я предлагаю, чтобы НКРЗ до конца текущего года еще раз рассмотрела этот вопрос и приняла решение в соответствии со всеми существующими процедурами, с тем чтобы оно стало законным. Эксперты НКРЗ и НИСИ не против перехода на дозовый критерий», - заявил О.Насвит.

Эксперт также считает необходимым исключить из закона о «чернобыльских» зонах положение о необходимости представления на исключение того или иного населенного пукта из состава зон органами местного самоуправления. «И в России и в Белоруссии законом предусмотрено, что нахождение населенных пунктов зонах радиационного загрязнения определяется Правительством на основании экспертных заключений. Только в Украине сключение территоии из зон должно происходить с согласия и по инициативе местной власти» - отметил О.Насвит.

Стоит отметить, что такой подход эксперта в плотную подводит нас к теме централизации власти и ущемления прав территориальных общин на самоуправление. Похоже нам снова советуют последовать примеру стран, в которых о демократии имеют весьма смутное представление.

Продолжая гнуть свою линию, представитель СНБО предложил до июля 2011 года провести доз паспортизацию под эгидой Минздрава. «Таким образом до конца сентября 2011 года у нас могут быть соответствующие экспертные оценки, исходя из которых Кабмин сможет принимать решение», - добавил О.Насвит.

Нетрудно догадаться для принятия каких решений Кабмина готовит почву НИСИ. Конечно же речь о сокращении площади территорий, относящихся к зонам, пострадавшим от радиационного загрязнения, первую очередь 4-й зоны.

Неуместный альтруизм или обходной маневр

Понятно, что основным побудительным мотивом власти является желание сократить за счет урезания «чернобыльских» зон расходную часть бюджета. Однако, памятуя о том насколько негативно вопринимаются в обществе любые попытки урезания социальных дотаций и льгот, власть не пошла напролом, а решила попытаться прощупать почву и подвести под свои решения экспертный базис. Когда же речь заходила об оценке экономического эффекта от пересмотра чернобыльского законодательства, эксперты стрались увести разговор на общие темы, постоянно повторяя что, льготы "чернобыльцам" урезать никто не собирается. Так же аккуратно они говорили и сокращении территории зон.

«Пока речь не идет о выведении населенных пунктов из зон радиационного загрязнения. Мы говорим только о том, что по ряду населенных пунктов уже были проведены исследования, которые показали, что степень загрязнения в них не соответствует тому уровню, по которому они были занесены в 4-ю зону загрязнения», - отметил глава Национальная комиссия радиационной защиты Украины (НКРЗУ) при Верховной Раде Украины, народный депутат Украины (БЮТ) Владимир Скубенко.

Он также подчеркнул, что речь не идет об уменьшении каких-то выплат или льгот, которые получают сегодня люди, проживающие в этих зонах. «Да есть 1-я зона загрязнения, которая подлежала обязательному отселению, но даже там сегодня строятся новые объекты по переработке ядерных отходов. 25 лет мы работали над ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, но сегодня пришло время что-то строить. Строить в 4-й зоне, наименее загрязненной после аварии, пришло время оздоравливать территории. Государство должно стимулировать развитие зон социальными и промышленными проектами. Для того чтобы эта зона постепенно, как шагреневая кожа, сжималась и там начинала возрождаться жизнь». - добавил народный депутат.

Вот, кстати, весьма удачное совпадение - по актуальному для нынешней власти вопросу выступает представитель оппозиции. С одной стороны все логично, ведь как говорилось выше, Кабмин Юлии Тимошенко также ратовал за сокращение площади зон. В апреле 2008 года тогдашний министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра заявил, что значительное количество населенных пунктов, которые находятся в зонах радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни. По некоторым пунктам тогда действительно было принято решение о выведении из зон, но таких были единицы, подавляющее большинство осталось в своем статусе. Причины, как обычно были сугубо политическими. То есть можно говорить, что депутат Скубенко демонстрирует принципильную последовательнось своей политсилы в чернобыльских вопросах. Однако, когда он заявляет о том, что государство нитолько ничего не сэкономит на сокращении зон, а напротив будет тратить деньги на их развитие, в такие прогнозы верится с трудом.

Подобной тактики придерживался и представитель Совнацбеза О.Насвит, который правда, все же несколько пояснил экономическую составляющую вопоса.

«На 2010 год бюджет по вем чернобыльским вопросам составляет приблизительно 7,7. Вместе с тем, согласно законодательству, граждане Украины, проживающие в загрязненных зонах или имеющие статус ликвидатора аварии на ЧАЭС, могут претендовать ежегодно на около 27 млрд. грн. компенсационных выплат. Пи этом в бюджете на эти цели фактически выделяется приблизительно 120 млн. грн. Но по этим 27 млрд. грн. в адрес государства постоянно идут иски, и Европейский суд по правам человека рассматривая иски украинских граждан говорит о том, что государство должно платить. Весной 2010 года подобных исков было подано на общую сумму 1,2 млрд. грн., а к концу года эта цифра может увеличиться до 2 млрд. грн. Где Украина возьмет эти деньги? Если государство не в состоянии платить, нужно менять закон», - сказал О.Насвит в комментарии корреспонденту УНИАН.

Эксперт убежден, что большинство льгот существующих сегодня в отношении территорий и отдельных граждан, причисляемых к пострадавшим от чернобыльской аварии, необосновованы ни радиологично, ни социально. Отвечая на вопос о том, сколько же госбюджет сможет сэкономить после изменения «чернобыльского» законодательства, О.Насвит отметил, что предварительных оценок пока нет. «Да и вообще, скажите мне пожалуйста, как в деньгах можно оценить такой пример льгот как прием в ВУЗы абитуриентов из загрязненных зон вне конкурса», - добавил эксперт.

Как вводили, так нужно и выводить

Но несмотря на то, что лейтмотивом круглого стола в НИСИ был пересмотр чернобыльского законодательства для создания властям максимально комфортных условий, мнение некоторых экспертов с ним диссонировало. Более того с энергичными экспертами не соглашался представитель Кабмина. Заместитель директора Департамента по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы МЧС Украины Анатолий Можар считает, что выводить территории из зон необходимо по тому же принципу, по которому они туда вводились. «Сейчас предлагается оценивать степень загрязнения зон по дозе радиации, которую человек получает в течении года, проживая на статусной территории. МЧС же предлагает исходить из тех же показателей, согласно которым территории и были отнесены к пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС — то есть в зависимости от степени радиационного загрязнения того или иного населенного пункта или территории. Мы убеждены, что первый этап выведения, должен проходить по той же схеме, что и внесение, а не так как сейчас предлагают некоторые эксперты — исходя из дозы радиации, которую получает человек в течении года. Выходит, что нам сейчас нужно сделать определенную работу и мы подстраиваемся под нее, только для того чтобы сделать все максимально быстро», - отметил А.Можар. И добавил: «Сегодня можно говорить о том, что 359 населенных пунктов не соответствуют тем критериям, которые были установлены при формировании в Украине «чернобыльских» зон в 1991 году. Эти населенные пункты можно из зон исключить даже при действующем законодательстве. Более того, к загрязненным зонам было причислено 127 населенных пунктов по социально-территориальному признаку, эти населенные пукты к радиационному загрязнению вообще не имеют никакого отношения. Они вносились в зоны по принципу два села - один колхоз, значит оба села вносятся в зону, хотя только одно из них реально подверглось радиационному загрязнению».

Откровенность чиновника из МЧС в оценке предложений экспертов не может не радовать. В таком тонком деле, как оценка радиационного загрязнения здоровый бюрократический подход вполне уместен. Спешка же, как известно, нужна только в определеных случаях.

Со своей стороны можно напомнить и то, что над четвертым энергоблоком ЧАЭС до сих пор стоит старый саркофаг. И едва ли можно уверенно говорить о каком-то сокращении загрязненных зон (на бумаге) и спокойном развитии рекреационных проектов, пока над ЧАЭС не построят новый конфайнмент. Последний озвученный властями срок - не позднее 2015 года.

Статус, который не изменить

На круглом столе в НИСИ тема зонирования оттеснила на второй план еще один важный вопрос, а именно - пенсии участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Как отмечал заведующий отдела техногенной и экологической безопасности НИСИ Юрий Скалецкий, из 600 тысяч человек имеющих статус ликвидатора и проживающих на территории Украины России и Белоруси, не более 40 тысяч получили реальную дозу. На вопрос о том сколько человек он причисляет к реальным ликвидаторам в Украине, Ю.Скалецкий ответить затруднился.

«В Украине около 260 тыс. человек со статусом "ликвидатор", из них около 90 тысяч человек военных ликвидаторов. Большинство ликвидаторов получили дозы в пределах 20 бэр и только несколько десятков человек получили дозы свыше 40 бэр. К сожалению, реестр пострадавших от чернобыльской аварии у нас существует только формально, при этом он очень неинформативен относительно доз облучения, полученных пострадавшими. По военным ликвидаторам информация по дозам есть, а по остальным только обобщенные данные» - сказал Ю.Скалецкий.

Учитывая подобные заявления государственных экспертов, позволим себе предположить, что они вполне могут найти применение в ходе формирования предложений по изменению законодательства. Опять таки в части сокращения выплат чернобыльцам. И пусть никого не успокаивает повторяемое как мантра заверение о том, что никому ничего урезать не будут. Тут главное - правильный переход: от решения наименее болезненного вопроса с сокращением площади 4-й зоны к более чувствительным с социальной точки зрения вопросам.

Справедливости ради признаем, что говоря о завышеном количестве ликвидаторов, эксперты в чем-то правы. Думаю, что у многих есть примеры из жизни, когда знакомые или родственники, получающие чернобыльскую пенсию, откровенно признаются, что имеют к ликвидации последствий аварии весьма опосредованное отношение. Но если сами эксперты признают, что учет велся из рук вон плохо, то как доказать, кто реальный ликвидатор, а кто липовый. Видимо не стоит трогать эту тему вообще.

Говоря о чернобыльской теме трудно удержаться от субъективных суждений, да автор и не пытался это сделать. Всю сознательную жизнь прожив в Киеве он хорошо помнит, как радовались его одноклассники, когда в мае 1986 в киевских школах отменили занятия. Радость правда быстро закончилась, когда выяснилось, что родители ни под каким видом не выпускают из дому, заставляют сидеть с закрытыми окнами и мыть пол по четыре раза в день. Правда и мучение вскоре закончилось, потому что школа чуть ли не в полном составе выехала в пионерский лагеря под Мариуполем. Некоторые, правда, уехали с родителями еще до конца апреля — все зависило от информированости о степени угрозы. К примеру, даже рядовые сотрудники Высшей партийной школы при ЦК Компартии Украины уже 28 апреля 1986 г. прекрасно знали, что из Киева нужно уезжать, как можно быстрее и как можно дальше. В то же время, директор одной из школ на Оболони даже после майских праздников требовал 100-процентной явки учащихся и обещал писать письма на работу родителям «прогульщиков». Как выяснилось потом, уезжать нужно было 25 апреля. Подтверждением тому огромное количество моих ровесников с тонким полукруглым шрамом в основании шеи. И не важно увезли их Киева 1-го или 15-го мая - это тоже фактически пострадавшие киевляне-"чернобыльцы". Подавляющее большинство из них живут не пользуясь никакими статусами или льготами, а исправно выплачивая налоги, из которых затем и платятся «чернобыльские» пенсии.

Петр Черных (УНИАН)