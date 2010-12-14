Украина значительно активизирует сотрудничество с СНГ - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что одним из приоритетов внешней политики государства является активизация сотрудничества с Содружеством Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на совещании с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины, которое состоялась сегодня в Киеве.

Обращаясь к дипломатам, В.ЯНУКОВИЧ отдельно отметил участие Украины в СНГ.

Он напомнил об обнародованной на последнем саммите глав государств стран - участниц СНГ, который состоялся на прошлой неделе, свою позицию о том, что Украина значительно активизирует свое участие в Содружестве.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с бывшими государствами СССР как на двустороннем уровне, так и на уровне создания зоны свободной торговли с этим союзом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что позиция Украины в СНГ будет значительно активнее, чем раньше.

«Мы знаем, что одной из главных задач является диверсификация поставок энергоносителей. И на этом пути важными являются контакты со странами Средней Азии и Каспийского региона», - сказал Президент.

По его словам, безусловно, участие России в СНГ является ключевым. «Но мы ставим задачу получения возможности каждому государству в этом союзе занимать достойное место», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.