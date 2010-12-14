НКРЭ утвердила тарифы на тепло для 160 ТКЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы на тепловую энергию с учетом расходов на ее производство, транспортировку и поставку для 160 предприятий теплокоммунэнерго Украины.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании во вторник.

Тарифы утверждены регулятором в соответствии с временно возложенными на него функциями создаваемой Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ). Ранее конечные тарифы на теплоснабжение с учетом затрат на транспортировку для ТКЭ утверждались органами местного самоуправления.

Как сообщил в ходе рассмотрения член НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, комиссия разработала ряд проектов постановлений, которые касаются порядков формирования тарифов на производство, транспортировку и поставку тепла, которые в данное время находятся на согласовании в соответствующих ведомствах.

Этими проектами предусматривается разделение деятельности по производству, транспортировке и поставке тепла и установление на них отдельных тарифов.

По прогнозам регулятора, порядки могут быть утверждены НКРЭ до конца 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины". Согласно закону комиссия, на которую будут возложены функции госрегулирования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, должна начать работу с 1 января 2011 года. До этого времени ее функции временно возложены на НКРЭ. В то же время НКРЭ уже выступило с инициативой изменений в законодательство, согласно которым упомянутые функции планируется сохранить за НКРЭ за счет подчинения ей создаваемого регулятора - НКРРКУ.