Тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с 2011 года возрастет на 35%

Национальная комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с приборами учета с 1 января возрастет на 35%, или 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без НДС); для населения без приборов учета – также на 35%, или на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без НДС).

Кроме того, комиссия повысила тариф «Киеэнерго» на тепловую энергию, отпускаемую бюджетным организациям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без НДС).

Тариф компании на тепловую энергию, поставляемую другим потребителям (промышленные потребители), сохранен на прежнем уровне – 563,46 грн. за Гкал (без НДС).

В новых тарифах компании учтены расходы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Напомним, что «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию для нужд населения в адрес жилищно-эксплуатационных контор, которые, в свою очередь, выставляют бытовым абонентам окончательные счета за потребленное тепло с учетом расходов ЖЭКов на обслуживание внутри домовых сетей.