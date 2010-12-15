Введение пошлин на импорт топлива может привести к ряду негативных последствий - эксперт

Введение пошлин на импортные нефтепродукты в размере 120 евро за тонну может привести к ряду негативных последствий для рынка, в частности, перекроет доступ украинских потребителей к качественному европейскому топливу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Параллель» (г. Донецк) со ссылкой на директора по маркетингу Елену ХИЛИЕНКО.

«Такое решение может иметь ряд негативных последствий для украинского рынка светлых нефтепродуктов. В частности, это приведет к резкому скачку цен на качественное топливо из Европы на АЗС - примерно на 1,15 грн./литр, что будет неподъемной ценой для многих автомобилистов», - сказала она.

При этом она добавила, что «резкое подорожание европейского топлива, вызванное введением пошлин, будет стимулировать увеличение на рынке доли фальсификата, создаст неконкурентные условия для импортеров нефтепродуктов, а также даст повод для злоупотребления со стороны украинских нефтепереработчиков, которые могут увеличить свои закупочные цены и при этом, имея свою сильную сбытовую сеть, заняться ценовым демпингом в рознице».

Что касается развития отечественной нефтепереработки (очевидно, этим и обусловлены данные меры), то ее, по мнению эксперта, безусловно, необходимо стимулировать к модернизации. «Однако повышение ставки пошлины, скорее, однобокая и неэффективная мера, которая к тому же ведет к злоупотреблению и возможности монополизации бизнеса украинскими компаниями», - подчеркнула Е.ХИЛИЕНКО.

По мнению директора по маркетингу, «эффективной мерой будет стимулирование отрасли со стороны государства в виде принятия новых ДСТУ, соответствующих европейским стандартам, с установлением жестких сроков для переходного периода».

«Параллельно для отечественных нефтепереработчиков необходимо создавать условия, при которых возможен скорейший переход на новые стандарты. Например, введение льгот на ввоз оборудования для модернизации производства, дифференцированный налог на нефтепродукты в зависимости от их качества, льготное кредитование и другие поощрения. Это позволило бы нефтеперерабатывающим предприятиям активнее проводить полномасштабную модернизацию своих производственных активов», - добавила она.

Напомним, в ноябре Минтопэнерго обратилось в Кабинет министров с предложением ввести с 2011 года пошлину на импорт нефтепродуктов в размере 120 евро за тонну.

Справка УНИАН. ООО «Параллель-М ЛТД» (г. Донецк) основана в 1995 г. Розничная сеть оператора, по состоянию на 1 декабря 2010 г., насчитывает 69 АЗС и автозаправочных комплексов (АЗК), 53 из которых работают под одноименным брендом (Донецкая и Луганская обл.), 15 АЗС – под брендом «Гефест» (6 регионов Украины) и один АЗК – под торговой маркой PitStop (г. Донецк).

Через данные сети АЗС и АЗК компания «Параллель» реализует моторное топливо, в том числе сжиженный газ, фирменные нефтепродукты под брендом Perfekt. Через сеть мини-маркетов при АЗС под собственным брендом ZZZIP!! (53 мини-маркета) – сопутствующие товары, продукты питания.

В распоряжении трейдера имеются две нефтебазы в Донецке и Шахтерске, собственный парк современных бензовозов и газовозов. Компания также осуществляет оптовую торговлю топливом, оказывает услуги по хранению и транспортировке топлива, исследованию нефтепродуктов в собственной аккредитованной лаборатории качества топлива.