ТНК-ВР завершила ребрендинг 23 АЗК в Киевской области

ТНК-ВР завершила ребрендинг в формат ТНК «Orange Dot» (оранжевая точка) 23 собственных автозаправочных комплексов (АЗК) в Киевской области, ранее работавших под торговыми марками «Золотой гепард», «Смайл» и «Formula».

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что, таким образом, в столичном регионе компания сформировала унифицированную розничную топливную сеть из 40 АЗК ТНК.

На всех АЗК представлен стандартный для бренда набор топлива (А-98, А-95, А-92 и дизельное топливо Евро-4) и сервисов (услуги операторов налива, пылесос, подкачка шин, залив воды в зоне самообслуживания, терминал для проведения электронных платежей, экспресс-магазин, мини-кафе, туалет).

«Обновленную сеть ТНК объединяет оранжевая точка как символ нашего стремления всегда быть на высоте: как в качестве топлива, так и сервиса. И компания выполняет свои обещания. Мы провели коренную реконструкцию комплексов ТНК в столичном регионе в соответствии с корпоративными стандартами. На территории АЗК отремонтировано дорожное покрытие, проведен капитальный ремонт помещений с заменой коммуникаций, установлено новое торговое оборудование», – отметил председатель правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, в 2011 году компания планирует вывести на украинский рынок фирменное топливо ТНК Pulsar. В ближайшие три года ТНК-ВР рассчитывает завершить ребрендинг АЗК под торговыми марками «Золотой гепард», «Смайл» и «Formula» во всех регионах Украины и сформировать современную сеть порядка 170 комплексов ТНК и ВР.

Также компания отмечает, что инвестиции в развитие розничной сети до 2014 года включительно оцениваются компанией в 133 млн. долл.

Справка УНИАН. ТНК-ВР является одним из лидеров украинского рынка по внедрению новых требований к АЗК. Среди них — место расположения станции, ее оформление, современное оборудование и качество сервисов. ТНК-ВР в числе первых в Украине перешла от концепции «автозаправочная станция» к типовому проекту «автозаправочный комплекс».

Первый автозаправочный комплекс ТНК-ВР был открыт в июле 2004 года в Киеве. Этот АЗК под брендом ТНК стал флагманом проекта по внедрению современных стандартов комплексного розничного предложения на украинском рынке. Летом 2008 года в Киеве был открыт первый многофункциональный автозаправочный комплекс под брендом ВР.

В 2008 году ТНК-ВР завершила сделку по приобретению у группы компаний «Гепард» 36 АЗС в Киевской области, 13 из которых работали под брендом ТНК, а остальные – под торговой маркой «Золотой гепард». В 2010 году ТНК-ВР приобрела 118 автозаправочных станций у украинской группы компаний «Вик Оил», работавших под торговыми марками «Смайл» и «Formula».

В настоящий момент в розничную сеть ТНК-ВР в Украине входит 158 АЗК в 14 регионах Украины. Также на основе джобберских соглашений с компанией сотрудничает около 250 станций.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» — управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) — переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» — розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление АЗК.