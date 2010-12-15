Затлерс: Украина занимает весомое место в обеспечении энергетической безопасности Европы

Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС отмечает важную роль Украины в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Риге.

Президент Латвии подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности занимал важное место в повестке дня во время переговоров глав государств.

«Место Украины в энергетике играет большую роль в Европе», - отметил В.ЗАТЛЕРС.

Кроме этого, он сообщил, что во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ обсуждался вопрос проведения реформы органов государственной власти, что, по его словам, является на сегодняшний день актуальным для Украины и Латвии.

«Я должен сказать, что в Украине есть смелые планы на этот счет, и мы можем взять что-то с этого для себя», - сказал В.ЗАТЛЕРС.