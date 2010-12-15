Янукович: интерес Украины – быть мостом между мировыми экономическими центрами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что национальный интерес Украины заключается в обеспечении надежной коммуникации между мировыми экономическими центрами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Латвии Валдисом ЗАТЛЕРСОМ, которая состоялась сегодня в Риге.

Президент Украины подчеркнул, что современная ситуация, вызванная мировым экономическим кризисом, требует объединения международных усилий с целью преодоления его последствий.

В.ЯНУКОВИЧ отметил большую роль, в частности, России, которая, по его словам, была, есть и будет весомым игроком на мировой арене как государство, которое имеет огромный экономический потенциал.

«Украина, будучи крупным торговым партнером России, заинтересована в том, чтобы отношения украинской стороны и Европейского Союза были сбалансированными. К тому же, Украина имеет большую ответственность как транзитное государство. И мы заинтересованы в том, чтобы объединять в различных вопросах, например, относительно транспортировки газа, усилия поставщика газа – России, а также Европы как крупного потребителя. И обеспечить стабильность этих отношений, осуществляя функцию транзитного государства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заявил: «Украина заинтересована всегда быть надежным мостом между большими, мощными экономически развитыми центрами в мире, как Европа, Россия, Соединенные Штаты Америки».

«Роль Украины – объединять усилия этих глобальных экономических центров и, конечно, найти свой национальный интерес. Поэтому мы отношения с нашими партнерами строим в соответствии с нашими интересами. В основу нашей политики будет положен прагматизм», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.