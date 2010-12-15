Экологи считают рискованной достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС

Экологи считают рискованной достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС и предлагают потратить средства на энергосбережение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО и Дмитрий ХМАРА сегодня на пресс-конференции в Хмельницком.

По словам координатора энергетической программы центра Артура ДЕНИСЕНКА, достройка энергоблоков, которую начали еще до аварии на Чернобыльской АЭС, является рискованной и неактуальной. «В Украине уже существуют избыточные мощности, которые простаивают, поскольку нет внутреннего спроса на электроэнергию», – сказал он.

Также экологи отметили, что на ХАЭС планируют установить новую, непроверенную реакторную установку, модель которой еще не реализовывали. Еще одной проблемой они назвали отсутствие специалистов в ядерной отрасли.

Кроме того, экологи заявили, что в случае увеличения мощностей электростанции в два раза не хватит водных ресурсов, используемых для охлаждения блоков. «Общедоступной информации о достройке нет, как нет и общественного контроля за строительством и эксплуатацией, хотя независимая оценка должна быть», – отметил глава Хмельницкой областной организации Украинского общества охраны природы Юрий РЕЗНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и России по строительству 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Ранее, в июне т.г., правительства Украины и России подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.

ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП) разрабатывает первую редакцию технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. Согласно календарному плану, разработка документа должна быть завершена в IV квартале при условии наличия финансирования. На 2010 год средства на разработку ТЭО запланированы в полном объеме. Окончательный вариант ТЭО будет готов до конца июля 2011 года, после чего начнутся процедуры его экспертизы и утверждения на уровне Кабинета Министров Украины.