Украина на переговорах с ЕС о ЗСТ должна настаивать на реализации своих интересов - Тарасюк

Подход украинской делегации во время переговоров с Евросоюзом о Соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ) должен быть принципиальным и обеспечивать защиту интересов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины, об этом сказал министр иностранных дел оппозиционного правительства, лидер НРУ Борис ТАРАСЮК, комментируя информацию о том, что ЕС настаивает на включении в Соглашение гарантий со стороны Украины бесперебойного транзита газа и при этом отказывается допустить на рынки ЕС украинские энергетические предприятия.

Политик отметил, что такое Соглашение заключается на 10 лет, поэтому очень важно, что будет в нем прописано.

«Считаю, что вопрос украинского интереса не менее важен для Украины, чем гарантирование странам ЕС поставок газа. Поэтому украинская сторона должна настаивать на реализации своего интереса… Хотите от нас обязательства – давайте со своей стороны обязательство. Мы гарантируем транзит, вы нам обеспечите доступ наших предприятий на ваш рынок. Именно таким образом я вижу в целом процесс заключения Соглашения об ассоциации и зонах свободной торговли», - отметил Б.ТАРАСЮК.

В то же время дипломат напомнил, что ни во время газового кризиса 2006 года, ни во время газового кризиса 2009 года Украина не была виновата в перебоях с поставками газа в страны Европейского Союза.

«Виновной была Россия, и это признал Европарламент во время двух заседаний, в которых я принимал участие. Поэтому не вижу проблем в том, чтобы взять на себя такое обязательство», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В любом случае, вопрос гарантий транзита газа и допуска украинских предприятий на рынок – это взаимосвязанные вопросы, считает лидер НРУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что Европейский Союз пойдет на уступки в переговорах о создании зоны свободной торговли с украинской стороной.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

В начале декабря т.г. представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ, заявил, что Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли с Украиной может быть создана уже к 2013 году.