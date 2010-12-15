«Укрэнерго» лишило Белоцерковскую ТЭЦ права участвовать в аукционах по экспорту электроэнергии

Аукционная комиссия НЭК «Укрэнерго» лишила ЗАО "Белоцерковская ТЭЦ" сроком на 6 месяцев права принимать участие в аукционах по доступу к межгосударственным ЛЭП для экспорта электроэнергии как ненадлежащего участника.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте НЭК.

Согласно сообщению, основанием для признания ЗАО ненадлежащим участником аукциона стало то, что срок действия договора "Белоцерковской ТЭЦ" с ГП «Энергорынок» на закупку электроэнергии в ОРЭ меньший, чем срок предоставления услуг по доступу к пропускной способности.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в конце ноября т.г. обратилось к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) за разъяснением одного из пунктов утвержденного порядка проведения таких аукционов, согласно которому заявку на участие в аукционе может подать лишь компания, имеющая договоры купли-продажи электроэнергии с ГП "Энергорынок".

НКРЭ в своем разъяснении, направленном в адрес "Укрэнерго", указало, что срок действия такого договора между "Энергорынком" и потенциальным участником аукциона должен соответствовать сроку предоставления услуги по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей. То есть подавать заявки на участие в годовом аукционе имели право компании, имеющие договора с "Энергорынком" сроком действия как минимум до конца 2011 года.

"Энергорынок", в свою очередь, заключает договора купли-продажи электроэнергии с компаниями, имеющими лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, лишь на период действия лицензии. Таким образом, "Укрэнерго" получило возможность отклонять заявки на участие в годовом аукционе компаний, срок действия лицензий которых истекает до 1 января 2012 года.

"Укрэнерго" обнародовало письмо госрегулятора на своем веб-сайте только 13 декабря, за день до проведения годового аукциона.

Срок действия лицензии, выданной ЗАО "Белоцерковская ТЭЦ", которое участвовало в нескольких месячных аукционах в течение 2010 года, по данным НКРЭ, истекает 15 августа 2011 года.

В этой связи "Белоцерковская ТЭЦ" не была допущена к участию в годовом аукционе по продаже права доступа к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии, который состоялся 14 декабря т.г.

"Белоцерковская ТЭЦ" на последних двух месячных аукционах за право экспортировать электроэнергию в страны Европы конкурировала с входящей в ДТЭК ООО "Востокэнерго", в результате чего стартовая стоимость нескольких лотов доступа к межгосударственным сетям значительно выросла, тогда как остальные лоты приобретались другими дочерними компаниями "ДТЭК" по стартовым ценам.