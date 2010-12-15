RosUkrEnergo реализует «Газпрому» 12,1 млрд. куб. м газа по 358 долларов

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) реализует компании «Газпром экспорт» 12,1 млрд. куб. м природного газа по цене 358 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава совета директоров и основатель Group DF Дмитрий ФИРТАШ сегодня журналистам в Киеве.

«Газпром экспорт» купил газ у RosUkrEnergo по 358 долл. за тыс. куб. м – это сегодня средняя цена газа по Европе», – сказал он.

Вместе с тем, Д.ФИРТАШ добавил, что RosUkrEnergo перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа.

«Что касается денег, которые мы были обязаны согласно решению Стокгольмского суда заплатить за хранение газа в подземных хранилищах и его транспортировку, то мы заплатили эти деньги… Насколько я знаю, деньги уже зашли», – добавил он.

Напомним, ранее Д.ФИРТАШ заявлял, что RosUkrEnergo уже перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного «Нафтогазу» российским «Газпромом» в 2009 году.

Необходимый НАК «Нафтогаз Украины» природный газ был приобретен у «Газпрома» по льготной цене 230 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом весь газ в объеме 12,1 млрд. куб. м будет продан «Газпрому» и экспортирован компанией «Газпром экспорт» в Европу.

Как сообщал УНИАН, до 19 января 2009 года 11 млрд. куб. м газа числились за RosUkrEnergo и находились в ПХГ Украины. RosUkrEnergo приобрело этот газ у «Газпрома» по контрактам, заключенным в 2004-2007 гг. Накопленная задолженность RosUkrEnergo за приобретенный у «Газпрома» газ составляла 1,7 млрд. долл.

В счет долга RosUkrEnergo «Нафтогаз» изъял числящиеся за швейцарским газотрейдером в украинских ПХГ 11 млрд. куб. м газа.

RosUkrEnergo подала иск в Стокгольмский арбитраж, который своим решением от 8 июня 2010 года обязал «Нафтогаз» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в объеме 1,1 млрд. куб. м газа. Еще ранее арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен выплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. в рамках спорных вопросов между компаниями в 2008 году.

Для исполнения решения Стокгольмского арбитража в Украине RosUkrEnergo подало иски в украинские суды. 24 ноября 2010 г. Верховный суд Украины отклонил кассацию «Нафтогаза» и подтвердил решения судов низших инстанций в деле исполнения вердикта Стокгольмского арбитража о необходимости возврата «Нафтогазом» природного газа RosUkrEnergo.

30 ноября 2010 года «Нафтогаз», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании вопроса поставок газа. Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа, а RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед «Газпромом».