Нефть подорожала из-за неожиданного сокращения запасов в США

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, восстановившись после снижения в начале торгов. Рост наблюдался после того, как данные показали самое значительное недельное снижение запасов нефти в США за восемь лет, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 34 цента, или на 0,4%, до 88,62 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки фьючерсов упали до 86,83 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 99 центов до 92,20 доллара за баррель.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти сократились на 9,9 млн баррелей на неделе 4-10 декабря, что намного больше прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 2,7 млн баррелей. Общие запасы нефти и топлива упали до самого низкого уровня с ноября 2008 года, что отчасти обусловлено ощутимым снижением импорта.

Сокращение запасов в США предоставило еще один признак того, что мировые запасы снижаются с рекордных уровней, достигнутых во время рецессии. По словам аналитиков, нефть, хранящаяся в танкерах, чуть ли не исчезла ввиду сильного спроса в Китае и медленного восстановления экономики США.

Между тем и Международное энергетическое агентство (МЭА), и Организация стран-экспортеров нефти )ОПЕК) повысили свои прогнозы по спросу на прошлой неделе. МЭА сейчас прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2011 году составит 88,8 млн баррелей в день.

Улучшение ситуации в плане спроса и предложения помогло ценам на нефть ненадолго превысить уровень 90 долларов за баррель на прошлой неделе, но затем они упали ниже этого ключевого уровня. Инвесторы опасаются покупать нефть на этих уровнях в отсутствии новых признаков того, что экономические условия в США и Европе улучшаются.

Тем не менее, запасы нефтепродуктов продемонстрировали умеренный рост. Запасы бензина выросли на 800 000 баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, увеличились на 1,1 млн баррелей.

Аналитики ожидали роста запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 200 000 баррелей.

Между тем снижение импорта в значительной степени способствовало сокращению запасов. Нефтеперерабатывающие заводы на северном побережье Мексиканского залива сокращали запасы в приближении конца года, чтобы снизить стоимость государственного налога.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 1,28 цента до 2,3092 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,56 цента до 2,4835 доллара за галлон.