В Донецкой области на шахте произошел выброс угля. Продолжаются поиски двух горняков
10:50, 16 декабря 2010Энергетика
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Сегодня ночью в городе Углегорск Донецкой области на шахте „Углегорская” на горизонте 820 м произошел внезапный выброс угля.
На участке работали 10 горняков, 8 из которых самостоятельно вышли на поверхность, сообщает пресс-служба МЧС. Двух горняков ищут горноспасательные подразделения. Работа шахты временно приостановлена.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.
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