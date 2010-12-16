В Донецкой области на шахте произошел выброс угля. Продолжаются поиски двух горняков

Сегодня ночью в городе Углегорск Донецкой области на шахте „Углегорская” на горизонте 820 м произошел внезапный выброс угля.

На участке работали 10 горняков, 8 из которых самостоятельно вышли на поверхность, сообщает пресс-служба МЧС. Двух горняков ищут горноспасательные подразделения. Работа шахты временно приостановлена.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.