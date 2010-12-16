ContourGlobal откроет в Краматорске ледовый каток

22 декабря 2010 г. в 14.00 в парке им. А. С. Пушкина г. Краматорск состоится торжественная церемония открытия «КрамГлобалАрены» - первого в истории городского ледового катка.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе энергетическаой компании «ContourGlobal».

Как говорится в пресс-релизе, 22 декабря в Украине традиционно отмечается День энергетика. И в этом году международная компания «ContourGlobal» решила преподнести такой уникальный подарок не только сотрудникам Краматорской ТЭЦ, стратегическим инвестором которой она является, но, в первую очередь, всем без исключения жителям Краматорска. Стать свидетелями торжества представители Донецкой обладминистрации, Краматорской городской администрации и компании «ContourGlobal» приглашают всех желающих. В церемонии открытия примут участие представители Донецкой обладминистрации, городской голова г. Краматорск Геннадий Костюков, операционный директор по странам СНГ компании «ContourGlobal» Гарри Левзли, заместитель генерального директора компании «ContourGlobal-Украина» Крис Чаттертон, генеральный директор ООО «Краматорсктеплоэнерго» Игорь Кудрявцев, а также представители СМИ и жители Краматорска.

По информации пресс-службы, основную часть средств для возведения «КрамГлобалАрены» - 10,5 млн. гривень - выделил стратегический инвестор Краматорской ТЭЦ, компания «ContourGlobal», в рамках реализации корпоративной политики в области социальной ответственности. Расходы на проведение работ по благоустройству прилегающей к катку территории покрываются из городского бюджета Краматорска. В целом подготовка и реализация проекта – определение месторасположения, проведение топографических съемок, документальное оформление отвода земли и водоотвода, проведение тендера среди компаний, занимающихся устройством ледовых арен, и сооружение открытого катка - длились около полугода. Открытый каток может функционировать 5-6 месяцев в году, с ноября по апрель, при условии, что среднесуточная температура не превышает 15С°. Цены на посещение катка будут такими, чтобы покрывать текущие расходы на его содержание. При этом вся возможная прибыль будет направляться на решение вопросов городской общины Краматорска. Управлять ледовой ареной будет городское коммунальное предприятие «Мост».

По словам городского головы г. Краматорск Геннадия Костюкова, даже место, которое городские власти выделили для катка, символично: «Каток появился вместо заброшенного футбольного поля, на котором уже долгие годы никто не занимался спортом. А теперь здесь смогут не только кататься и общаться дети с родителями, заниматься юные хоккеисты. Так что каток даст новый импульс спортивной и культурной жизни всего Краматорска».

Операционный директор по странам СНГ компании «ContourGlobal» Гарри Левзли подчеркнул: «КрамГлобалАрена» – это один из целого ряда социальных проектов компании «ContourGlobal», реализованных в тех странах мира, где расположены ее предприятия. И первый из запланированных к осуществлению в Краматорске. Он успел стать частью истории города: ведь даже название его было выбрано самими краматорчанами в ходе общегородского конкурса. Нам приятно, что жители Краматорска ценят и поддерживают усилия компании «ContourGlobal», направленные на улучшение жизни в городе. И новый каток – символ возрождения Краматорска, нового этапа его развития, его будущего».

Справка.

«КрамГлобалАрена», первый городской каток Краматорска

Размер ледовой арены – 26х56м. Помимо самого катка, предусмотрены помещение для оборудования и инвентаря, туалеты, прокат коньков, гараж для ледоуборочного комбайна. На ледовой арене одновременно смогут кататься до 150 человек.

ООО «Краматорсктеплоэнерго»

Первый в Украине проект восстановления энергогенерирующего предприятия на основе партнерства органов местной власти г. Краматорска и стратегического частного инвестора – американской компании «ContourGlobal».

ООО «Краматорсктеплоэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой более 60% населения, более 70% бюджетных организаций г. Краматорск, также обеспечивает тепловой энергией свыше 600 предприятий.

Компания «ContourGlobal»

Частная компания, которая занимается развитием, приобретением и управлением энергогенерирующих предприятий. Компания работает на развивающихся рынках. Основана в 2005 г. частными инвесторами, компания имеет восемь энергопроектов на четырех континентах с установленной мощностью 1000 Мвт, а также портфель новых проектов с общей мощностью около 10000 Мвт. Офисы компании расположены в Лондоне, Нью-Йорке, Ньюкасле, Париже, Сан-Паоло и Киеве.

В Украине «ContourGlobal» владеет и управляет Краматорской ТЭЦ. С 2007г. по ноябрь 2010г. компания инвестировала свыше 20 млн. долларов в реконструкцию и модернизацию ТЭЦ.