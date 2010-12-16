Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской АЭС

Генеральная Ассамблея ООН во время пленарного заседания, которое проходило в Нью-Йорке 15 декабря, приняла резолюцию относительно укрепления международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Представленный Украиной от имени трех наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы государств - Украины, Беларуси и России – соответствующий проект резолюции был принят консенсусом. Соавторами документа в целом выступили 74 государства - члены ООН.

Одобренная резолюция предусматривает проведение в апреле 2011 года в Киеве международной конференции „Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего” с участием Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна.

Кроме того, 26 апреля 2011 года, в соответствии с положениями резолюции, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится коммеморативное заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное 25-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии.

Международное общество в который раз подтвердило важность решения многоаспектных и долговременных проблем, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. В документе приветствуется деятельность международного сообщества, направленная на восстановление пораженных территорий и пострадавшего населения, а также обращается внимание на усилия, которые прилагаются для завершения строительства объекта «Укрытие» и трансформации его в экологически безопасную систему.

В резолюции подчеркивается важность реализации Плана действий ООН для Чернобыля на период до 2016 года в рамках провозглашенной Декады восстановления и устойчивого развития пострадавших территорий (2006-2016 годы). Реализация плана возложена на Программу развития ООН, которая является координатором деятельности агентств системы ООН по чернобыльской проблематике.

Следующее рассмотрение чернобыльского вопроса состоится на 68-й сессии ГА ООН.