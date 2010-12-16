Участие Украины на рынке ЕС ускорит процесс реформирования энергосектора страны - Бойко

Участие Украины во внутреннем энергетическом рынке ЕС создаст значительные предпосылки для реализации ключевых аспектов инвестиционной деятельности и ускорит процесс реформирования энергетического сектора страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, комментируя принятие Верховной Радой Закона «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического содружества».

По его словам, Украина рассматривает членство в Энергетическом содружестве «как практический шаг на пути к реальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, в частности, его энергетической составляющей».

По мнению министра, это будет способствовать инвестициям в топливно-энергетическую отрасль Украины и создаст надлежащие условия для ее реформирования.

«Мы получаем дополнительные финансовые возможности для проведения модернизации украинской газотранспортной системы, а именно доступ к дешевым кредитным ресурсам. Вступление в содружество - очередной шаг Украины к восприятию Европой нашего государства как прогнозируемого партнера, который сможет использовать предоставленные финансовые возможности для модернизации оборудования и повышения безопасности функционирования отечественной газотранспортной системы и уменьшения объемов технических расходов энергоносителей, что, в свою очередь, уменьшит их стоимость для внутренних потребителей, то есть для наших граждан», - отметил Ю. БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества.

Участниками содружества являются Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.

Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.

Энергетическое содружество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского содружества, учитывающего как институционную структуру настоящего договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.

Любые дискриминационные действия в рамках договора запрещены.

Ничего в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.