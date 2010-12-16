НКРЭ выдала "Укрнафте" лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала ОАО «Укрнафта» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу с ежегодным объемом 21,131 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Лицензия выдана сроком на 5 лет филиалу «Укрнафты» «Бориславнефтегаз».

Как сообщили представители компании, газ планируется поставлять на собственные нужды, в частности на НПК «Галичина».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.