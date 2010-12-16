Россия недополучит около 5,3 млрд. долл. за беспошлинную поставку энергоносителей Беларуси

Россия недополучит в 2011 году около 5,3 млрд. долл. за беспошлинную поставку энергоносителей в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Мы договорились о том, что мы поставим в Беларусь в течении следующего года 20-21 млн. тонн нефти сырой без пошлин. Мы недополучим примерно 5 млрд. 300 млн. долл. Мы договорились, что все, что будет выработано из этой нефти в виде нефтепродуктов, нам белорусская сторона вернет 100% в наш бюджет», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, из этой суммы будет возвращено около 3 млрд. долл.

«Получится 2,3 млрд. долл. мы недополучим, но мы газ Беларуси поставляем без пошлин – это значит, что наш бюджет недополучит еще 3 млрд. долл.», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что Россия согласилась «вынести за скобки» 1,7 млн. тонн, которые добывает сама Беларусь и с этого ничего не брать.

«Казалось бы это справедливо, но это только на первый взгляд потому, что вывозные таможенные пошлины на нефть сырую в несколько раз больше, чем вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты… То есть, что они произведут – они вывезут за границу и получат доходы в бюджет, а необходимые ресурсы для внутреннего потребления заместят нашей нефтью», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия идет на это сознательно с целью поддержки белоруской экономики.

Как сообщалось, 9 декабря т.г. Россия приняла решение об отмене взимания таможенной пошлины на российскую нефть, поставляемую в Беларусь, что позволит Беларуси получить выгоду в размере почти 4 млрд. долл.

Решение об отмене пошлины может вступить в силу с 1 января 2011 года.