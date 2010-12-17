Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали на 1,9% - эксперты

С 10 по 17 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,8-2,0% (в среднем на 1,9%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 по 17 декабря 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 2,0% - с 7,03 грн./литр до 7,17 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,8% - с 7,40 грн./литр до 7,53 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,8% - с 7,74 грн./литр до 7,88 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 2,0% - с 7,05 грн./литр до 7,19 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.