В Украине создано госпредприятие «Национальный проект «LNG-терминал»

Сегодня создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приемке природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рабочей группы «Национальные проекты».

В сообщении отмечается, что согласно плану работы предприятия, до сентября 2011года предприятие должно обеспечить разработку технико-экономического обоснования проекта, для чего в середине января следующего года будет объявлен соответствующий конкурс.

«Впервые решение ключевой задачи безопасности страны – диверсификации энергоносителей подошло к практической фазе. После долгих разговоров о необходимости уменьшения зависимости от импортированного газа, который поступает только из одной страны, мы начали практическую реализацию проекта, который не просто усилит украинскую экономику, а сделает наше государство независимым, а нашу политику - проукраинской», - заявил председатель рабочей группы «Национальные проекты» Владислав КАСЬКИВ.

Руководителем ГП «Национальный проект «LNG-терминал» назначен Петр МИРОШНИКОВ.

Как сообщалось, 8 декабря 2010 года Кабинет министров Украины утвердил перечень Национальных проектов, среди которых проект «LNG-терминал», по словам В.КАСЬКИВА, является «первым по значению».