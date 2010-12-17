Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ исключает возможность повторения украинско-российского газового конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Венгерской Республики Палом ШМИТТОМ.

«Такого больше никогда не будет», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, все, что происходило за последние 5 лет в газовых отношениях Украины и России и от чего страдала Европа, ушло в небытие.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в этом году Украина подписала Европейскую энергетическую хартию и стала членом Энергетического европейского содружества.

Также он напомнил, что за прошлый год Украина восстановила стратегические отношения с Россией.

«И сегодня у нас нет никаких разногласий по транзиту и поставкам российского газа», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что украинская газотранспортная система находится в стабильном и надежном состоянии.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в подземные газохранилища на западной границе Украины на сегодняшний день закачаны 25 млн. кубометров газа, которые являются достаточным ресурсом.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Европа и Россия совместно с Украиной реализуют проект модернизации украинской ГТС.

По мнению главы государства, этот проект может положительно повлиять на объединение, как потребителей, так и поставщиков российского газа.

«Мы такой проект внесли на рассмотрение России и ЕС и надеемся, что этот проект пройдет все необходимые процедуры и мы начнем, когда придет время, его реализовывать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что кроме модернизации украинской ГТС этот проект предусматривает увеличение объемов прокачки газа, а также увеличение надежности газотранспортной системы Украины, а также открывает путь к прозрачному управлению украинской ГТС.

По мнению Президента, и Россия, и Европа заинтересованы в участии в этом проекте, поскольку он позволит иметь больше информации о работе системы.