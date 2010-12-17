Госинспекция ядерного регулирования разрешила ЧАЭС эксплуатацию временного хранилища радиоактивных отходов

19:12, 17 декабря 2010
Энергетика
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Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) выдала разрешение Государственному специализированному предприятию "Чернобыльская АЭС" (Славутич, Киевская обл.) на эксплуатацию временного хранилища твердых радиоактивных отходов (РАО), расположенного на территории строящегося комплекса "Вектор" .
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, разрешение было выдано 10 декабря т.г. В частности, ЧАЭС предоставлено право осуществлять работы, связанные с приемкой, хранением упаковок с радиоактивными отходами до полного заполнения отсеков хранилища.
Кроме того, ГИЯР обязала ЧАЭС в течение 10 лет провести переоценку безопасности хранилища.
Справка УНИАН. Временное приповерхностное хранилище низко- и среднеактивных долгосуществующих отходов и высокоактивных отходов является частью промышленного комплекса по обращению с твердыми РАО (т.н. лот № 3). Хранилище было передано в эксплутацию ЧАЭС подрядчиком Nukem Technologies в апреле 2008 года.
ГСП "ЧАЭС" проводит работы по снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразованию объекта "Укрытие" над разрушенным 4-м энергоблоком в экологически безопасный объект.

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