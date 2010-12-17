Госинспекция ядерного регулирования разрешила ЧАЭС эксплуатацию временного хранилища радиоактивных отходов
Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) выдала разрешение Государственному специализированному предприятию "Чернобыльская АЭС" (Славутич, Киевская обл.) на эксплуатацию временного хранилища твердых радиоактивных отходов (РАО), расположенного на территории строящегося комплекса "Вектор" .
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, разрешение было выдано 10 декабря т.г. В частности, ЧАЭС предоставлено право осуществлять работы, связанные с приемкой, хранением упаковок с радиоактивными отходами до полного заполнения отсеков хранилища.
Кроме того, ГИЯР обязала ЧАЭС в течение 10 лет провести переоценку безопасности хранилища.
Справка УНИАН. Временное приповерхностное хранилище низко- и среднеактивных долгосуществующих отходов и высокоактивных отходов является частью промышленного комплекса по обращению с твердыми РАО (т.н. лот № 3). Хранилище было передано в эксплутацию ЧАЭС подрядчиком Nukem Technologies в апреле 2008 года.
ГСП "ЧАЭС" проводит работы по снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразованию объекта "Укрытие" над разрушенным 4-м энергоблоком в экологически безопасный объект.