В Крыму из-за аварии без света находились более 30 населенных пунктов

В Криму вчера из-за аварии на электролинии 30 населенных пунктов в Бахчисарайском районе и Большой Ялте остались полностью без света и два - частично.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

«В 20.20 в связи с аварией на линии электролинии 220 кВ Симферополь-Севастополь в Бахчисарайском районе и Ялте были обесточены две подстанции», - говорится в пресс-релизе.

В 21.20 электроснабжение в Бахчисарайском районе восстановлено.

В Большой Ялте света не было в поселках Гаспра, Гурзуф, Кореиз, Ливадия, Симеиз, Форос, городе Алупка и частично в Ялте.

В 22.30 электроснабжение восстановлено.

Выясняется причина аварии.

Как сообщал УНИАН, Севастополь более пяти часов оставался без света в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из-за аварии в районе Бахчисарая.