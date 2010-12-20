В Крыму из-за аварии без света находились более 30 населенных пунктов
В Криму вчера из-за аварии на электролинии 30 населенных пунктов в Бахчисарайском районе и Большой Ялте остались полностью без света и два - частично.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
«В 20.20 в связи с аварией на линии электролинии 220 кВ Симферополь-Севастополь в Бахчисарайском районе и Ялте были обесточены две подстанции», - говорится в пресс-релизе.
В 21.20 электроснабжение в Бахчисарайском районе восстановлено.
В Большой Ялте света не было в поселках Гаспра, Гурзуф, Кореиз, Ливадия, Симеиз, Форос, городе Алупка и частично в Ялте.
В 22.30 электроснабжение восстановлено.
Выясняется причина аварии.
Как сообщал УНИАН, Севастополь более пяти часов оставался без света в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из-за аварии в районе Бахчисарая.