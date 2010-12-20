Реорганизуемый Минуглепром объявил о начале приема требований кредиторов

Реорганизуемое путем присоединения к Министерству топлива и энергетики Министерство угольной промышленности Украины официально объявило о начале приема требований кредиторов.

Соответствующее объявление опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№238 от 18 декабря).

Согласно сообщению, претензии кредиторов принимаются реорганизационной комиссией в течение двух месяцев с момента публикации объявления.

Главой реорганизационной комиссии назначен первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ «Об оптимизации центральных органов исполнительной власти», согласно которому Минуглепром был присоединен к Министерству топлива и энергетики с созданием на базе двух министерств Министерства энергетики и угольной промышленности.