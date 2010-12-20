Дебют Sadovaya Group на Варшавской бирже запланирован на 30 декабря

Первые торги бумагами украинской угледобывающей компании Sadovaya Group на Варшавской фондовой бирже запланированы на 30 декабря т.г.

Согласно сообщению SG, которым располагает УНИАН, компания распределила все 10,77 млн. акций между инвесторами.

Редукция бумаг для частных инвесторов, которые получили 1 млн. акций, составила 34,1%.

Институциональные инвесторы, среди которых польские и заграничные фирмы, получили 9,77 млн. акций.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya Group за счет продажи 25% своих акций на Варшавской фондовой бирже привлекла около 30,9 млн. долларов (по курсу 3 злотых за доллар).

Цена акции составила 8,6 злотого, что вдвое меньше максимальной цены, определенной в проспекте эмиссии, - 17,5 злотого.

Sadovaya Group стала пятой компанией из Украины, которая провела IPO на Варшавской бирже.

В ноябре-декабре свои акции на польском рынке разместили украинский агрохолдинг „Агротон” и производитель молочных изделий Milkiland, которые стали 3-й и 4-й компаниями, разместившими свои бумаги на польском рынке после агропромышленных Astarta и Kernel в 2006 и 2007 годах.

В начале декабря украинская Geo Alliance отказалась от обьявленого в ноябре IPO на Варшавской бирже, объяснив свое решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Справка УНИАН. Sadovaya Group - четвертая по величине частная компания в Украине по добыче энергетического угля, а также крупнейшая частная угольная компания, которая является собственником угольных шахт и не входит в структуру местных бизнес-групп. Sadovaya Group осуществляет операционную деятельность на базе двух шахтных комплексов, расположенных в Донецкой и Луганской областях Украины. Sadovaya Group добывает два вида угля: антрацит (марка А) и тощий уголь (марка Т), производственные мощности компании составляют около 600 тыс. тонн в год. В собственности компании находится 16 породных и хвостовых отвалов, а также мощности по переработке отвалов мощностью 60 тыс. тонн в год.