«Нафтогаз» намерен привлечь у «ВТБ Банка» кредит на 180 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у ПАО «ВТБ Банк» (Киев) кредитную линии на общую сумму 180 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником.

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь средства на период с 2010 по 2011 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 175,1 млн. грн., в частности в 2010 году - 12,720 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

За январь-сентябрь 2010 года убыток «ВТБ Банка» составил 130,558 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,97% акций ПАО «ВТБ Банк».