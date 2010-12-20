Кабмин одобрил возобновление соглашения с США по проекту квалификации ядерного топлива

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения в форме обмена нотами между правительством Украины и США о возобновлении действия исполнительного соглашения по проекту квалификации в Украине ядерного топлива производства компании Westinghouse.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 15 декабря №2256-р, обнародованном на правительственном портале.

Как сообщил УНИАН источник в Минэнерго, данное решение правительства связано с истечением в июне т.г. срока действия прежнего соглашения, которое не было вовремя пролонгировано из-за «некоторой нестыковки внешнеэкономических правительственных служб». Продление действия соглашения необходимо Украине в связи с продолжением проектной эксплуатации 42 американских ТВС на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, в частности с ожидаемыми поставками американской стороной дополнительного сопровождающего оборудования в рамках проекта UNFQP

«Это чисто технический вопрос, проект продолжается и наличие этого документа (действующего исполнительного соглашения - УНИАН) необходимо нам для урегулирования в том числе таможенных вопросов по ввозу американского оборудования», - пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что действие соглашения будет пролонгировано до 2015 года.

Справка УНИАН. ГП НАЭК «Энергоатом» и компания Westinghouse (США) реализуют проект квалификации ядерного топлива (т.н. проект UNFQP), производимого американской компанией, с 2000 года. Правительственное соглашение, регулирующее сотрудничество в рамках этого проекта, пролонгировалось дважды. В ходе первого этапа проекта в реактор третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС было установлено шесть тепловыделяющих сборок (ТВС) производства Westinghouse. Второй этап проекта начался в марте т.г. с загрузкой в реактор этого энергоблока 42 модифицированных сборок американского производства. Перегрузочная партия будет работать в реакторе энергоблока в режиме опытно-промышленной эксплуатации и пройдет полную топливную кампанию. По ее итогам «Энергоатом» обратится к Государственной инспекции ядерного регулирования за получением лицензии на промышленную эксплуатацию американских ТВС.

Если процесс квалификации и лицензирования американского топлива украинским регулятором завершится успешно, то в 2011 году может вступить в силу контракт между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse на поставку топливных кассет США для трех из пятнадцати отечественных энергоблоков.

В настоящее время ядерное топливо на все 15 энергоблоков действующих атомных станций Украины поставляет российская топливная компания «ТВЭЛ».

